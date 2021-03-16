Дополнительные поезда свяжут Петербург и Москву в период весенних каникул

Еще три поезда будут курсировать между Петербургом и Москвой в конце марта. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Еще три поезда будут курсировать между Петербургом и Москвой в конце марта. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Во время весенних каникул у школьников между «двумя столицами» пустят дополнительные поезда, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Три дополнительных поезда будут курсировать между Петербургом и Москвой в конце марта, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Из города на Неве поезда будут отходить 20, 22, 27 и 29 марта в 1:05. Их прибытие на вокзал Москвы ожидается в 09:30. Из столицы поезда отправятся 22 и 29 марта в 1:15 и доберутся до Петербурга в 10:04. Также пассажиры смогут добраться до Северной столицы на поездах, которые поедут 20 и 27 марта в 01:25 и прибудут в Петербурга в 10:35.

Приобрести билеты и ознакомиться с актуальным расписанием можно во всех железнодорожных кассах, а также на сайте и в мобильном приложении РЖД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ласточки» возобновят движение по маршруту Петербург — Петрозаводск.