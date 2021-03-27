Стрелявший из окна петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Стрелявший из окна петербуржец стал фигурантом уголовного дела
Инцидент произошел в доме 20 по Лабораторному проспекту. Фото: скриншот google.maps

Житель Калининского района стал фигурантом уголовного дела после своей нетрезвой выходки. Инцидент произошел 25 марта.

В полицию поступило сообщение о стрельбе из окна д. 20 корп. 3 по Лабораторному проспекту.

В квартире был задержан 44-летний неработающий мужчина. Оказалось, что ранее он уже был судим.

По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил несколько раз из охолощенного автомата. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое безработных открыли стрельбу из автомата на Маршала Казакова.

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