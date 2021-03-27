Малышева назвала запрещенные после вакцинации от коронавируса продукты

Малышева назвала запрещенные после вакцинации от коронавируса продукты
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, от которых стоит отказаться после вакцинации от коронавируса.

По ее словам, больше всего вреден алкоголь, поэтому его лучше не употреблять как перед прививкой, так и в течение 3-5 дней после нее.

Также стоит отказаться от продуктов, которые усиливают аллергическую реакцию: копчености, шоколад, клубнику, цитрусовые и сыры с плесенью.

«Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются», — пояснила она в эфире шоу «Жить здорово!».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бесплатные лекарства от COVID-19 получили более 132 тысяч петербуржцев. За последние два месяца доля амбулаторных пациентов, получающих бесплатные лекарства, достигла 96,3%.

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