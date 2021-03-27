Два человека погибли во время стрельбы на востоке США

Два человека погибли во время стрельбы на востоке США
Произошла стрельба. Фото: pixabay

Два человека погибли, по меньшей мере восемь пострадали в результате нескольких инцидентов со стрельбой в американском городе Вирджиния-Бич (штат Виргиния).

Инцидент произошел в субботу, 27 марта.

«Примерно восемь человек пострадали плюс-минус в этом районе», — рассказал сотрудник полиции, сообщает телеканал 13 News Now.

Кроме того, 23 марта стало известно, что не менее десяти человек, в том числе один полицейский, погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Боулдер (штат Колорадо).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Америке, в городе Боулдер штата Колорадо число жертв стрельбы в супермаркете возросло до десяти человек, включая одного полицейского. Об этом сообщила глава местной полиции Марис Херольд, слова которой приводятся в Twitter ведомства.

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