Жену хоккеиста Волкова из-за нарушений порядка на борту высадили из самолета в США

Супругу русского хоккеиста Александра Волкова Веронику высадили из самолета, потому что ее собака нарушала правила авиакомпании. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.

Собака девушки не могла усидеть на месте в закрытой переноске, поэтому для того, чтобы Волковой успокоить пса, она попросила сотрудников судна приоткрыть переноску и попытаться успокоить животное.

Однако правила авиакомпании запрещали сделать это.

Поэтому жене хоккеиста предложили либо лететь одной, либо покинуть самолет вдвоем с собакой.

В итоге, расстроившуюся от произошедшего девушку, вывели из самолета, как будто она преступница.

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