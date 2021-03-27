Жену хоккеиста Волкова из-за нарушений порядка на борту высадили из самолета в США

Жену хоккеиста Волкова из-за нарушений порядка на борту высадили из самолета в США
Вероника Волкова и ее собака. Фото: Instagram

Супругу русского хоккеиста Александра Волкова Веронику высадили из самолета, потому что ее собака нарушала правила авиакомпании. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.

Собака девушки не могла усидеть на месте в закрытой переноске, поэтому для того, чтобы Волковой успокоить пса, она попросила сотрудников судна приоткрыть переноску и попытаться успокоить животное.

Однако правила авиакомпании запрещали сделать это.

Поэтому жене хоккеиста предложили либо лететь одной, либо покинуть самолет вдвоем с собакой.

В итоге, расстроившуюся от произошедшего девушку, вывели из самолета, как будто она преступница.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что экс-супруга богатейшего человека мира Джеффа Безоса, писательница Маккензи Скотт вышла замуж во второй раз. Её избранником стал преподаватель естественных наук в частной школе города Сиэтл, Дэн Джуэтта.

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