Бывшая жена самого богатого человека планеты вышла замуж за школьного учителя

Экс-супруга богатейшего человека мира Джеффа Безоса, писательница Маккензи Скотт вышла замуж во второй раз. Её избранником стал преподаватель естественных наук в частной школе города Сиэтл, Дэн Джуэтта.

Глава компании Amazon Джефф Безос также поздравил счастливую пару. «Дэн такой замечательный парень, и я счастлив и рад за них обоих», — цитирует его слова издание The Wall Street Journal. Напомним, что Маккензи Скотт и Джефф Безос были вместе с 1993 года. Супруги развелись в 2019 году, после чего Маккензи получила 4% от общего числа акций Amazon, эквивалентные 36 млрд долларов. Таким образом, Скотт стала богатейшей женщиной США.

Также бывшая жена Безоса оказалась на 67-м месте в сотне самых влиятельных женщин мира. Отметим, что свыше 1,7 млрд долларов из своего состояния Маккензи пожертвовала различным благотворительным организациям, борющимся за гендерное равноправие, предотвращение климатических изменений и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак осудила Сергея Шнурова за развод с Матильдой.