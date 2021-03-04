«Он её профукал»: Собчак осудила Шнурова за развод с Матильдой

Известная телеведущая, журналист и светская львица Ксения Собчак поделилась своим мнением на тему личной жизни скандального музыканта Сергея Шнурова.

В своем шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения заявила, что в четвёртом браке экс-солист «Ленинграда» несчастлив, а свою третью супругу, Матильду Шнурову, Сергей, по словам телеведущей, попросту «профукал». В отличие от Ольги Абрамовой, Матильда стремилась окружать мужа заботой, тогда как новая избранница музыканта стремится лишь извлечь выгоду из их отношений, добавила Ксения.

«Все ниточки из прошлого будут тянуть к Матильде», — уверена Собчак. Кроме того, журналистка отметила, что Сергей кардинально изменился: распустил легендарную группу, занялся политикой и личным продвижением, а также полностью сменил круг общения, отказавшись от контактов со старыми друзьям. В чем причина таких резких перемен, до сих пор неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак высмеяла певца ЮрКисса, которому присудили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.