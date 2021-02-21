Собчак вслед за ЮрКиссом хочет получить орден

Собчак вслед за ЮрКиссом хочет получить орден
Собчак посмеялась над певцом. Фото: Baltphoto

Телеведущая посмеялась над поющим сыном олигарха.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала награждение певца ЮрКисса орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она отметила, что есть множество артистов, которые заслуживают ордена больше, чем мало кому известный ЮрКисс. Своим мнением Собчак поделилась в рамках выпуска шоу «Осторожно, новости» на её канале на YouTube.

Блогер недоумевает, почему, раз награждают ЮрКисса, свои награды еще не получили Виктория Боня, Моргенштерн и Ольга Бузова. Также Собчак предположила, что может претендовать на орден.

«Мне очень нужен орден. У меня грудь маленькая. Прикрыться»,

— заявила Собчак.

Напоминаем, что ЮрКисс является сыном владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева. На официальную страницу артиста в Instagram подписаны около 95 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак заявила о «расставании» с Богомоловым.

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