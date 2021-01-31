Собчак заявила о расставании с Богомоловым

Телеведущая высмеяла Бузову, которая недавно призналась, что больше не встречается с Манукяном.

Телеведущая Ксения Собчак решила в очередной раз высмеять певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая недавно рассталась с блогером Давидом Манукяном. Знаменитость решила сделать вид, что разводится с Константином Богомоловым.

Чтобы все поняли ее шутку, Собчак повторила некоторые поступки Бузовой. Она сняла «сториз», в которых призывает подписчиков отписаться и заблокировать Богомолова. Телеведущая также попросила никого не ходить на постановки режиссера. В конце тирады Собчак даже расплакалась.

Напоминаем, что 22 января Бузова объявила о разрыве с Манукяном. Она отметила, что теперь является свободной девушкой. Она обвинила возлюбленного в избиении и издевательствах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузовой потребовалась капельница после разрыва с Давой.