Бузовой потребовалась капельница после разрыва с Давой

Телеведущая Ольга Бузова обратилась к врачам после расставания с музыкантом Давидом Манукяном. Судя по всему, она никак не может оправиться от переживаний.

Певица рассказала в своих Instagram Stories, что решила восстановить душевное равновесие в оздоровительном центре в Подмосковье. Там ей поставили капельницу, назначили расслабляющие процедуры и напоили успокаивающим чаем.

Пользователи сети предположили, что Бузова решила обратиться в центр здоровья не только из-за личных переживаний, но и в связи с травмами, полученными во время участия в шоу «Ледниковый период».

Напомним, не так давно Бузова отдыхала с Давой на Мальдивах. Там возлюбленные сыграли импровизированную свадьбу. 22 января певица объявила о расставании с блогером. Она посвятила этому событию пост в Instagram и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова высказалась о разрыве с Манукяном на шоу Урганта.