По новому контракту с тв сетью HBO Джордж Мартин заработает несколько десятков млн долларов

По новому контракту с тв сетью HBO Джордж Мартин заработает несколько десятков млн долларов
Кадр из сериала "Игра престолов". Фото: скриншот

Американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер, который написал серию фэнтези-романов «Песнь льда и пламени», ставший основой для сериала «Игра престолов», и онлайн-сервис HBO Max подписали еще один контракт о совместной работе, срок которого пять лет. Об этом пишет новостной сайт Deadline.

На данный момент неизвестна точная сумма гонорара писателя. Однако сообщают, что за работу с HBO в течение пяти лет Мартин получит несколько десятков млн долларов.

Напомним, первый контракт с сервисом писатель-фантаст подписал в 2013 году.

Еще ранее, зимой 2007 года HBO приобрел права на экранизацию «Песни льда и пламени».

Джорж Мартин также принимал участие в написании сценария к «Игре Престолов».

К слову, Джордж Мартин выступает соавтором сценария и исполнительным продюсером сериала «Дом драконов» о династии Таргариенов, который начнут снимать в апреле.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что знаменитый актер, режиссер и музыкант Киану Ривз снимется в фильме, в основу сюжета которого ляжет его комикс BRZRKR.

игра престолов


 

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