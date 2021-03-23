Комикс Киану Ривза экранизируют, а сам он снимется в главной роли

Знаменитый актер, режиссер и музыкант Киану Ривз снимется в фильме, в основу сюжета которого ляжет его комикс BRZRKR. Об этом сообщает ToDay News Ufa.

Сервис Netflix ответственен за выход данного проекта.

Стало известно, что Киану Ривз создавал свой комикс совместно с журналистом Мэттом Киндтом.

Последний же работает в издании The New York Times.

В основе сюжете история бессмертного сына бога войны, который служит на правительство.

Герой на протяжении всего повествования мечтает закончить свое существование на Земле.

Голливудский актер выступит не только автором фильма и сценаристом, но и исполнит главную роль.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что киностудия Sony Pictures предложила американскому актеру Киану Ривзу роль в кино. В новом фильме Marvel актер может сыграть Сергея Николаевича.