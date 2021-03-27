В Киеве пообещали выставить россиян из Крыма

С 5 мая 2020 Резников - первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Фото: pixabay.com

С 5 мая 2020 Резников - первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Фото: pixabay.com

Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников указал, что после «возвращения» Крыма Украина выставит оттуда граждан Российской Федерации, которые переехали на полуостров с материковой части России.

По мнению Резникова, Россия «завезла» в Крым 500 тыс. россиян, чтобы «размыть» коренной народ, и это «военное преступление», за что Россия «понесет ответственность в международном правовом плане».

Резников заявил, что те, кто переехал в Крым из России будут выдворены из страны украинским законодательством. По словам политика, у страны есть такое право.

Резников отметил, что ответы в гибридной войне «могут быть только гибридными».

«Они не могут быть линейными, точно такими же. Они должны быть асимметричными», — отметил он.

Напомним, что в марте 2014 году Крым стал российским регионом после проведенного там референдума. Однако власти Украины все еще считают, что Крым их территория, только временно оккупирована.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Крым отклонил требования Украины для решения проблем с водоснабжением.