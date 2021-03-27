Обманутые дольщики «Петростроя» вышли на улицы Всеволожска

Обманутые дольщики &#171;Петростроя&#187; вышли на улицы Всеволожска
Компания не может достроить жилье. Фото: pixabay.com

Местные жители пытаются привлечь внимание к своей проблеме.

Дольщики компании «Петрострой» сегодня, 27 марта, приняли участие в согласованном митинге во Всеволожске. Они вышли на улицы, чтобы требовать достройки проблемного жилья. Об этом сообщает 47 news.

На мероприятии присутствовало около сотни человек. Они пришли на акцию с плакатами, на которых писали о взятой ипотеке и отсутствии при этом квартир. На митинг не явилось ни одно официальное лицо. Представитель застройщика при этом признал, что у компании проблемы и пока что объем долгов не позволяет завершить начатые работы без сторонней помощи.

Напоминаем, что всего обманутых дольщиков «Петростроя» более 6,2 тысяч человек. В отношении компании возбудили уголовное дело, но простым людям от этого не легче – они устали ждать переезда в новое жилье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд отпустил задержанного в Пулково гендиректора «Петростроя». По мнению адвокатов «Петростроя», следствие задержало Ипатова безосновательно, поскольку на тот момент у него не было меры пресечения.

Всеволожск обманутые дольщики Петрострой


 

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