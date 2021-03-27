Школьники будут учить историю по учебникам под редакцией Мединского

Учебник под редакцией Мединского выйдет в ближайшее время. Фото: kremlin.ru

Учебник под редакцией Мединского выйдет в ближайшее время. Фото: kremlin.ru

Пособия получили все необходимые разрешения и скоро выйдут в свет.

В России в ближайшее время выйдут учебные пособия под редакцией помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского. Об этом сообщает РИА Новости.

Научный директор РВИО Михаил Мягков отметил, что Министерство просвещения осталось довольно учебником истории под редакцией Мединского. Совсем скоро они выйдут в свет, учебниками смогут пользоваться школьники со всей страны. Известно, что в учебном пособии история представлена в «синхронном виде в отношении истории всеобщей». Сам Мединский говорил, что в учебнике большая культурная составляющая, а также историческая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мединского осудили за фильм о «зомби»-блокадниках и безвозвратные 60 млн субсидий на него.