Ночью на Коломенской полыхала пятикомнатная коммуналка

Ночью на Коломенской полыхала пятикомнатная коммуналка
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Центральном районе Петербурга ночью полыхала пятикомнатная коммунальная квартира.

Возгорание случилось в воскресенье, 28 марта, в доме № 13 на Коломенской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около 2:30. Спасатели прибыли к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, в коридоре площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади 10 «квадратов».

К 3:25 пожар был полностью потушен. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что три человека пострадали при пожаре в жилом доме на Шаумяна.

ГУ МЧС России по Петербургу новости СПб пожар


 

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