Житель Петербурга с ножом напал на сотрудника офиса микрозаймов

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию в Невском районе. Инцидент произошел 23 марта.

В полицию обратился менеджер микрофинансовой организации 1992 года рождения и рассказал о том, что в павильон на проспекте Пятилеток зашел неизвестный мужчина и стал угрожать ножом, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник похитил 5 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

По подозрению задержан мужчина 1976 года рождения. Выяснилось, что подозреваемый находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина в маске пришел в помещение микрофинансвой организации и, угрожая предметом, похожим на пистолет, принудил сотрудников отдать ему две тысячи рублей.