Ночью полиция пресекла вечеринку у Казанского собора

В ночь на 28 марта в центре Петербурга у колоннады Казанского собора прошла вечеринка, которая вызвала возмущение местных жителей.

Около 00.30 в полицию Центрального района поступили сообщения о нарушении общественного порядка. По словам очевидцев, толпа молодых людей недалеко от Казанского собора громко слушала музыку.

На место прибыли сотрудники полиции и пресекли правонарушения. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, шесть человек были привлечены к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Ленинском проспекте в столице в понедельник, 15 июня, произошла перестрелка, в результате которой пострадали трое человек: двое сотрудников правоохранительных органов и сам стрелок.