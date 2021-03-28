В понедельник в Петербурге будет тепло и без осадков

В понедельник в Петербурге будет тепло и без осадков
Прогноз погоды. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

В понедельник, 29 марта, в Петербурге ожидается теплая погода. Температура воздуха ожидается на уровне +9… +11 градусов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажу +1…+3 градуса. Пройдет небольшой дождь.

Днем же существенных осадков не прогнозируется. Ветер южного направления подует со скоростью 8-13 метров в секунду. Ожидается переменная облачность и слабопеременчивое атмосферное давление, которое вечером начнет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в последний день недели в Петербурге ожидаются +1 градус тепла, облачность и переменные осадки ночью, а днем температура воздуха поднимется до +4 градусов. Облачность и дожди сохранятся.

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