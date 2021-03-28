Жителей Ленобласти предупредили о гололеде на дорогах

В понедельник, 29 марта, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра местами возможны небольшие дожди. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

Ветер южного направления подует со скоростью 8-13 метров в секунду. В ночное время суток столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов, на востоке похолодает до -7 градусов. Днем в регионе температура воздуха ожидается на уровне +6…+11 градусов. Атмосферное давление ночью и утром будет мало меняться, а днем слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в последний день недели в Петербурге ожидаются +1 градус тепла, облачность и переменные осадки ночью, а днем температура воздуха поднимется до +4 градусов. Облачность и дожди сохранятся.