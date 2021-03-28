На перекрестке Подвойского и Солидарности произошло ДТП с участием трамвая и такси

На перекрестке Подвойского и Солидарности произошло ДТП с участием трамвая и такси
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 28 марта, в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и такси.

Трамвай и автомобиль «Яндекс Такси» столкнулись на пересечении улицы Подвойского и проспекта Солидарности.

По предварительной информации, таксист пытался проскочить перед трамваем, но не получилось. Машину получила в итоге небольшую вмятину.

«Сегодня прямо трамвайный бунт», — шутят пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти произошло ДТП, в результате которого скончался ребенок. В отношении автоледи возбудили уголовное дело.

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