Стали известны дата и место похорон музыканта Александра Липницкого

Основателя «Звуки Му» Александра Липницкого похоронят 30 марта на Аксиньевском кладбище.

Прощание с музыкантом начнется в 12:00 в храме Святого Николая. Через час состоятся похороны на кладбище в этом же селе Подмосковья.

Об этом сообщила композитор Лада Раскольникова на своей странице в Facebook.

Создатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий умер в возрасте 68 лет. Он утонул в зимней реке, когда пытался на лыжах пройти по льду у поселка Николина гора.

Александр Липницкий, помимо музыкальной деятельности, работал журналистом и телеведущим. В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком он основал коллектив «Звуки Му», в котором выступал в качестве бас-гитариста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Причиной трагедии стал несчастный случай. Об этом сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий на своей странице в Facebook.