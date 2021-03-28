40-45% ожогов: в Екатеринбурге из-за взрыва в жилом доме пострадал один человек

В Екатеринбурге вследствие взрыва бытового газа в жилой трехэтажке пострадал один человек, мужчина получил 40-45% ожогов тела. Об этом сообщают РИА Новости.

В частности, в МЧС уточнили, что после происшествия из здания было эвакуировано 19 человек, из них четверо детей.

Как сообщает МЧС, на третьем этаже трехэтажки газифицированного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего был поврежден оконный проем.

Точные причины произошедшего на данный момент не известны.

Устраняли последствия девять человек и три единицы техники.

Однако главка МВД региона опроверг информацию МЧС. По его словам, в доме не мог произойти взрыв, так как здание не газифицировано.

И по предварительным данным, в квартире на третьем этаже, где все случилось, находился молодой человек. А у него в комнате стояла канистра с легковоспламеняющейся жидкостью.

Есть вероятность, что парень решил закурить, в результате чего произошел хлопок паров легковоспламеняющейся жидкости.

Как рассказывает главка МВД Екатеринбурга, мужчину с 40-45% ожогов тела доставили в городскую клиническую больницу. Туда же выехали полицейские, чтобы допросить пострадавшего и установить обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Москве.