Пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Москве

В результате взрыва газа в Новой Москве произошло обрушение жилого дома. Всех пострадавших спасли из-под завалов. Возбуждено дело.

Строящийся частный дом частично обрушился вечером пятницы, 26 марта, в населенном пункте Московский. Причиной назвали взрыв газового баллона. Прибывшие спасатели извлекли из-под завалов троих человек, в частности одного ребенка, еще двое взрослых получили различные травмы. Всех их госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по столице, уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

На месте продолжают работают криминалисты и спасатели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, подробности взрыва самогонного аппарата в Колпино с тремя пострадавшими.