Результаты исследования показали, что в повальной смерти белоголовых орланов в США виноваты цианобактерии

Результаты исследования показали, что в повальной смерти белоголовых орланов в США виноваты цианобактерии
Белоголовый орлан - хищная птица из семейства ястребиных. Фото: pixabay

Массовая смерть белоголовых орланов в Соединенных Штатах Америки случилась в связи с цианобактерий. Об этом стало известно биохимикам из университета имени Мартина Лютера.

Заболевание, которое называется вакуольная миелинопатия, разрушало мозг птиц.

В нервной ткани животных образовывались пустоты и повреждения, которые приводили к быстрой гибели белоголовых орланов.

Известно, что болезнь захватила юго-восток Соединенных Штатов Америки в 1990-х годах и передалось водоплавающим птицам, рептилиям, амфибиям и рыбам.

Исследователи взяли образцы водного растения и цианобактерий из водоемов.

Эксперимент показал, что их экстракт негативно воздействует на нервные клетки. Живые существа погибали из-за нейротоксина AETX.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что ученые установили, что одинаковые воспоминания находятся в двух полушариях головного мозга.

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