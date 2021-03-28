Результаты исследования показали, что в повальной смерти белоголовых орланов в США виноваты цианобактерии

Массовая смерть белоголовых орланов в Соединенных Штатах Америки случилась в связи с цианобактерий. Об этом стало известно биохимикам из университета имени Мартина Лютера.

Заболевание, которое называется вакуольная миелинопатия, разрушало мозг птиц.

В нервной ткани животных образовывались пустоты и повреждения, которые приводили к быстрой гибели белоголовых орланов.

Известно, что болезнь захватила юго-восток Соединенных Штатов Америки в 1990-х годах и передалось водоплавающим птицам, рептилиям, амфибиям и рыбам.

Исследователи взяли образцы водного растения и цианобактерий из водоемов.

Эксперимент показал, что их экстракт негативно воздействует на нервные клетки. Живые существа погибали из-за нейротоксина AETX.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что ученые установили, что одинаковые воспоминания находятся в двух полушариях головного мозга.