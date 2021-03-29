В понедельник в Пулково все самолеты вылетят по расписанию

В понедельник в Пулково все самолеты вылетят по расписанию
Вылеты из Пулково осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все объявленные на сегодня самолеты.

Так, пассажиров не заставят тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в понедельник 29 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В настоящее время осуществляется посадка на рейс S7 1026 Санкт-Петербург — Москва. Самолет компании «S7» вылетит из Пулково в 5:20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 28 марта самолет из Москвы не мог сесть в Пулково из-за постороннего предмета на полосе. Посадке самолёта Москва — Петербург в аэропорту Пулково помешал посторонний предмет на взлётно-посадочной полосе.

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