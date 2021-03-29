Россияне стали чаще жаловаться на поликлиники и требовать замены врачей

С начала 2021 году в России выросло число жалоб пациентов и обращений к страховым медицинским организациям. Об этом свидетельствует статистика Всероссийского союза страховщиков (ВВС).
По сравнению с первым кварталом 2020 года количество обращений выросло на 10 тысяч в неделю, это превышает среднегодовой уровень на 15%. Пик пришелся на конец февраля, когда россияне более 116 тысяч раз обратились на «горячую линию» страховых компаний.
Тенденция роста числа обращений к страховым компаниям наблюдается еще с 2016 года, но в период пандемии она побила все рекорды. На пике пандемии вопросы, связанные с коронавирусом, составляли четверть от всех обращений. За последний год пациенты обратились к организациям около 12 млн раз.
В настоящий момент пациенты чаще всего недовольны лекарственным обеспечением и организацией работы поликлиник.
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