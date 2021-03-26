Россиянам рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Эксперты отмечают, что привиться может абсолютное большинство.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. Их он перечислил в интервью радиостанции «Вести FM».

Он отметил, что прививку нельзя делать при тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, а также при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Ввод препарата возможен во время ремиссии. Таким образом, абсолютное большинство может сделать укол и не бояться неожиданных реакций организма.

Напоминаем, что именно благодаря вакцинации можно предотвратить распространение коронавируса и победить пандемию. Врачи выражают надежду, что россияне будут активнее прививаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников обратился к опасающимся вакцинации россиянам.