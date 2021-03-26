«Не боитесь умереть?»: Мясников обратился к опасающимся вакцинации россиянам

&#171;Не боитесь умереть?&#187;: Мясников обратился к опасающимся вакцинации россиянам
Александр Мясников заявил, что пациенты старшего возраста могут спасти себе жизнь при помощи вакцинации. Фото: кадр из видео на Youtube

Россиянам, боящимся прививаться от коронавируса, стоит задуматься о смерти. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, бояться нужно не прививки, а того, что можно больше никогда не увидеть своих родных. Он отметил, что человек с крепким здоровьем может перенести COVID-19 без особенных последствий, а если у инфицированного будут еще какие-то хронические болезни, то ситуация может закончиться трагично.

«А вы не боитесь заболеть? Умереть?» — обратился Мясников к опасающимся делать прививку.

В интервью «Московскому Комсомольцу», врач подчеркнул, что побочных эффектов у российской вакцины не существует.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации.

Александр Мясников вакцинация Россия


 

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