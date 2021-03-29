Владелец локомотива выплатил 80 тысяч рублей за сбитого лося

Лось погиб в апреле 2019 года на железнодорожном перегоне между двумя станциями в Ярославской области. Фото: pixabay

Лось погиб в апреле 2019 года на железнодорожном перегоне между двумя станциями в Ярославской области. Фото: pixabay

Калининский районный суд Петербурга заставил компанию «БалтТрансСервис» выплатить 80 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного животному миру.

Как сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов, Ярославский транспортный прокурор обратился в суд с требованиям взыскать с компании ущерб, который был причинен животному миру при наезде на лося на железной дороге.

Лось погиб в апреле 2019 года на железнодорожном перегоне между двумя станциями в Ярославской области. Его сбил локомотив, принадлежащий «БалтТрансСервису».

Представитель компании возражала, указав, что локомотивом управляла бригада ОАО «РЖД» по договору. Кроме того, территорией владеет «РЖД», а значит она должна была принять меры по сохранению животного мира от подобных происшествий.

Представитель «РЖД» указал, что «БалтТрансСервис» владеет этим локомотивом, который как раз и является источником повышенной опасности, поэтому возмещать вред должна именно эта компания.

В итоге суд взыскал с «БалтТрансСервис» 80 тысяч рублей.

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