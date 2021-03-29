Водители «Петровича» в Петербурге устроили забастовку из-за низких зарплат

Водители сети строительных магазинов «Петрович» вышли на забастовку в Петербурге — сотрудников не устраивает зарплата.

Несколько десятков водителей «Петровича» в желтых спецжилетах собрались на Таллинском шоссе с требованием улучшить условия труда. Причиной недовольства работников стало отсутствие повышения размера заработной платы в 2020 году.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что руководство базы уже вышло к бастующим для обсуждения проблемы. В компании заявили, что из-за забастовки немного задержатся доставки из магазина на Таллинском шоссе. «Ребят уже всех собираем в рейсы, договоримся», — добавили в «Петровиче».

Руководство также сообщило, что индексация зарплат должна появиться уже в мартовских начислениях. В июне зарплаты повысят и работникам офиса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге купчинцы вышли на митинг против уплотнительной застройки вместо сквера.