Водители «Петровича» в Петербурге устроили забастовку из-за низких зарплат

Водители &#171;Петровича&#187; в Петербурге устроили забастовку из-за низких зарплат
Забастовка водителей "Петровича" на Таллинском шоссе. Фото: скриншот "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"

Водители сети строительных магазинов «Петрович» вышли на забастовку в Петербурге — сотрудников не устраивает зарплата.

Несколько десятков водителей «Петровича» в желтых спецжилетах собрались на Таллинском шоссе с требованием улучшить условия труда. Причиной недовольства работников стало отсутствие повышения размера заработной платы в 2020 году.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что руководство базы уже вышло к бастующим для обсуждения проблемы. В компании заявили, что из-за забастовки немного задержатся доставки из магазина на Таллинском шоссе. «Ребят уже всех собираем в рейсы, договоримся», — добавили в «Петровиче».

Руководство также сообщило, что индексация зарплат должна появиться уже в мартовских начислениях. В июне зарплаты повысят и работникам офиса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге купчинцы вышли на митинг против уплотнительной застройки вместо сквера.

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