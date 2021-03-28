В Петербурге купчинцы вышли на митинг против уплотнительной застройки вместо сквера

Акция протеста против уничтожения здесь зеленой зоны и строительства многоэтажного дома. Фото: pixabay.com

Акция протеста против уничтожения здесь зеленой зоны и строительства многоэтажного дома. Фото: pixabay.com

На юге Петербурга жители района Купчино требуют не начинать стройку двух высоток на пустыре, а разбить в этом месте сквер. Об этом сообщает городская сеть информирования и взаимопомощи «Мегаполис».

Жители Купчино провели митинг против точечной застройки. Люди вышли на собрание, потому что их внимание привлек пустырь на пересечении улиц Олеко Дундича и Купчинской.

Выяснилось, что ранее сквер входил в Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования, но впоследствии был вычеркнут оттуда ради возведения жилого дома. А несколько недель назад участок обнесли забором и начали вырубать на нем деревья и кусты.

Митингующие требуют разбить в этом месте сквер. А сейчас его планируется застроить двумя многоэтажными домами.

Обитатели жилого комплекса в Купчино хотят подать в суд и вернуть себе участок под зелень и парковку. Территорию ранее вносили в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Однако власти Фрунзенского района пересмотрели это решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 6 марта, в центре шведского Стокгольма состоялась несанкционированная акция. Протестующие выступали за отмену ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.