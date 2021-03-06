В Стокгольме митинг против ковид-ограничений пыталась разогнать полиция

В Стокгольме митинг против ковид-ограничений пыталась разогнать полиция
Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло в пятницу 684 961, число жертв составляет 13 003. Фото: unsplash

В субботу, 6 марта, в центре шведского Стокгольма состоялась несанкционированная акция. Протестующие выступали за отмену ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В результате сотрудникам правоохранительных органов пришлось разогнать демонстрантов, собравшихся на площади Медборгарплатсен, поскольку их число заметно превышало разрешенное для собраний количество людей, а именно — восемь человек, сообщает местная полиция.

По оценкам очевидцев, на протестной акции присутствовали примерно 500 человек, полицейские увели десятерых. Участники шествия принесли плакаты с надписями о том, что митинг проводится во имя свободы и правды. Некоторые из демонстрантов также выступали против мигрантов, сети 5G и идей французского химика и микробиолога Луи Пастера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге 5 марта продлили действие ряда коронавирусных ограничений.

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