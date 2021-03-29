Почти 30 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за неделю

В Петербурге продолжают убирать последствия сильных зимних снегопадов. За последнюю неделю с городских улиц вывезли почти 30 тыс. кубометров снега.

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, сегодня уборкой Петербурга занимаются почти 720 единиц техники и более 1100 работников ручного труда. Зеленые зоны приводят в порядок еще дюжина машин и 125 специалистов.

Несмотря на то, что в Северную столицу пришла весна и столбики термометров показывают плюсовые значения, с дорог продолжают вывозить снег. За семь дней из города вывезли 29,7 тыс. кубометров снега. А всего за зиму на «снежные пункты» доставили почти 1,5 млн кубометров.

Также за неделю улицы избавили от 1,1 тыс. кубометров мусора и 1,26 тыс. тонн смета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном рассказали о подготовке к весеннему общегородскому субботнику.