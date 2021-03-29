Петербуржцам объяснили, зачем коммунальщики поливают городские улицы во время дождя

Петербуржцам объяснили, зачем коммунальщики поливают городские улицы во время дождя
Уборка улиц в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербуржцам рассказали, зачем спецтехника поливает городские улицы во время дождя.

В пресс-службе Фрунзенского района пояснили, что очистка от зимних загрязнений брусчатки и поребриков возможна только направленной водной струей высокого давления, сообщает Peterburg2.

Традиционно в Петербурге начинают мыть улицы с 1 апреля. Но в этом году из-за благоприятной температуры воздуха районные администрации, в частности, в Купчино, начали помывку территорий на неделю раньше.

Тем временем в Петербурге продолжают убирать последствия сильных зимних снегопадов. За последнюю неделю с городских улиц вывезли почти 30 тыс. кубометров снега.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня уборкой Петербурга занимаются почти 720 единиц техники и более 1100 работников ручного труда. Зеленые зоны приводят в порядок еще дюжина машин и 125 специалистов.

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