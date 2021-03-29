Мясников в одних трусах нырнул в ледяную реку и обратился к россиянам

Мясников в одних трусах нырнул в ледяную реку и обратился к россиянам
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников разделся до трусов и нырнул в холодную реку. Видео опубликовано на его странице в Instagram.

«Шутки шутками, но закаливание и лекарство обозначает куда больше, чем просто лекарство», — заявил Мясников, находясь в ледяной воде.

Он призвал россиян закаляться. Доктор рассказал, что прилетел в Сибирь на день рождения друга.

С ним солидарна и телеведущая Елена Малышева.

«Подтверждаю, как сибирячка», — написала она в комментариях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам известного российского телеведущего и врача Александра Мясникова, для поддержания здоровья женщинам необходимо следить за уровнем витамина D и кальция в организме. Этому способствуют сыр тофу, соевые бобы, льняное масло и куркума.

Александр Мясников Елена Малышева ледяная вода


 

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