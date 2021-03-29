Мясников в одних трусах нырнул в ледяную реку и обратился к россиянам

Врач и телеведущий Александр Мясников разделся до трусов и нырнул в холодную реку. Видео опубликовано на его странице в Instagram.
«Шутки шутками, но закаливание и лекарство обозначает куда больше, чем просто лекарство», — заявил Мясников, находясь в ледяной воде.
Он призвал россиян закаляться. Доктор рассказал, что прилетел в Сибирь на день рождения друга.
С ним солидарна и телеведущая Елена Малышева.
«Подтверждаю, как сибирячка», — написала она в комментариях.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам известного российского телеведущего и врача Александра Мясникова, для поддержания здоровья женщинам необходимо следить за уровнем витамина D и кальция в организме. Этому способствуют сыр тофу, соевые бобы, льняное масло и куркума.