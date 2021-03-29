Как в аквапарке «Вотервиль», на месте которого хотят построить гостиницу, тонули и травились дети

Петербургские СМИ обсуждают строительство гостиничного комплекса на месте аквапарка «Вотервиль». Такие планы есть у строительной компании «ПИК». Место, на котором может появиться отель, сложно назвать счастливым. Аквапарк связывают с трагедией и отравлением детей.

Как выяснилось, в марте этого года компания ООО «Пик-Инвестпроект» приобрела 50% в компании «Аквапарк Билдинг», которой принадлежит аквапарк на улице Кораблестроителей, сообщал «РБК Петербург».

Компания обратилась в Госстройнадзор за разрешением на строительство гостиницы на этом участке. Уже известно, что ее этажность составит от пяти до 13 этажей.

Отметим, что место, на котором появится гостиница, счастливым назвать сложно. Еще во время своего существования аквапарк «Вотервиль» периодически упоминался в сводках происшествий.

Впервые в сводку он попал в связи с инцидентом 2008-го года. Тогда во время купания там отравилось около 200 человек. Позже следователи выяснили, что в аквапарке были нарушены санитарно-эпидемиологические правила. Из почти 200 потерпевших, 111 оказались детьми.

Закрывать в тот раз аквапарк не стали – одному из сотрудников суд назначил наказание в виде штрафа.

Настоящая трагедия произошла в 2012-м году – в одном из бассейнов обнаружили тело ребенка без признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика. Тогда сообщалось, что в аквапарке ребенок был с матерью.

Было решено возбудить уголовное дело. После этого аквапарк проработал еще два года. Приостановить его деятельность следователи решили только в 2014-м году после того, как в «Вотервиле» были выявлены «многочисленные нарушения». Среди них – нарушение не только санитарно-эпидемиологических правил, но также противопожарных норм и норм техники безопасности.

К слову, «Вотервиль» был первым аквапарком, открытым в Петербурге. Работать он начал с 2006-го года.

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