На месте отеля «Северная корона» появится элитное жилье. Почему петербуржцы считают это место проклятым

В Петербурге за один из самых знаменитых недостроев, гостинцу «Северная корона» на набережной реки Карповки, взялся очередной инвестор. Для горожан это место уже успело стать проклятым. За 40-летнюю историю оно сменило нескольких владельцев и даже унесло жизнь не одного человека.

В среду, 24 февраля, стало известно, что пятым инвестором «Северной короны» стала ГК «ПСК». Теперь ожидается, что на месте недостроенного отел появится элитное жилье.

Здание на набережной Карповки начали строить еще в 1980-х годах. Тогда югославская фирма «Монтексгроэкспорт» рассчитывала возвести там пятизвездочный отель. После распада СССР денег на продолженин строительства уже не было. Позже здание отошло банку «Санкт-Петербург», к 1995-му году его удалось почти достроить. Отель хотели было открывать, но 2 ноября на банкете в гостинице из-за проблем с сердцем скончался митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн. Свидетелем трагедии стал мэр города Анатолий Собчак.

Уже тогда гостинца получила славу проклятого места. Эта слава с годами только утверждалась. За 1990-е там произошли десятки несчастных случаев, из них немало – трагических.

В 2000-х годах отель выкупил «Еврофинанс Моснарбанк». Ожидалось, что гостиницу откроют в 2008-м году, но уже год спустя ее решили и вовсе снести. Еще через пару лет о необходимости сноса заявили и эксперты – в негодность пришли несущие конструкции.

Несмотря на заключение, «заброшка» продолжала стоять, привлекая бездомных, что не добавило зданию доброй славы.

Любители заброшенных строек в социальных сетях при этом неоднократно отмечали, что у отеля есть своя тяжелая аура.

В конце 2018-го года строители начали демонтаж здания, и вновь – трагедия. Уже весной 2019-го года на территории опрокинулся экскаватор и насмерть задавил рабочего.

Какая судьба ожидает «проклятый» отель дальше, — вопрос. По данным «Коммерсанта», «ПСК» может потребоваться 12 миллиардов рублей, чтобы возвести на место около 34 «квадратов» элитного жилья. Кроме того, едва ли новый проект на Петроградской стороне не привлечет внимание градозащитников, которые могут усомниться в необходимости застройки.