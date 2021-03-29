Петербуржцев предупредили об усилении ветра во вторник

В понедельник, 29 марта, в Петербурге ожидается ветреная погода. МЧС предупреждает об усилении ветра.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 марта в городе местами ожидаются порывы южного и юго-западного ветра до 15 метров в секунду.

Горожанам советуют убирать вещи с балкона, закрывать окна, не оставлять машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также держаться подальше от рекламных щитов и шатких строений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что надвигающийся с северо-запада теплый атмосферный фронт затянет небо над Петербургском плотными облаками. Во второй половине дня пройдет снег, местами мокрый. Вместе с этим усилится ветер.