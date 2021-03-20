Снег и ветер: какой будет погода в Петербурге в субботу

Сегодняшняя погода в Северной столице будет зависеть от приближающегося теплого атмосферного фронта.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в субботу, 20 марта, надвигающийся с северо-запада теплый атмосферный фронт затянет небо над Петербургском плотными облаками. Во второй половине дня пройдет снег, местами мокрый. Вместе с этим усилится ветер.

Столбики термометров сегодня покажут от минус 1 до минус 3 градусов, а в Ленобласти будет на пару градусов холоднее. Юго-западный ветер будет порывистым, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский синоптик назвал сроки наступления весны в городе.