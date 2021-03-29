Памфилова переизбрана на должность председателя ЦИК России

Эллу Памфилову переизбрали на должность председателя ЦИК России. Результаты тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК объявил председатель счётной комиссии Евгений Шевченко, сообщает ТАСС.

«За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал один человек, за Эллу Александровну Памфилову — 14 человек», — сказал он.

Отметим, что Элла Памфилова занимает пост главы ЦИК России c 2016 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала новость о награждении орденом Почета председателя горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко. Она отметила, что не раз критиковала работу Миненко и считает, что он достоин даже благодарности.