Памфилова считает, что глава избиркома Петербурга не достоин даже благодарности

Глава ЦИК удивлена награждением Миненко орденом Почета.

Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала новость о награждении орденом Почета председателя горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко. Свои мнением она поделилась в Telegram-канале.

Она отметила, что не раз критиковала работу Миненко и считает, что он достоин даже благодарности. Памфилова однажды даже просила его уволиться, поэтому не понимает, как он мог получить орден.

«ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В.А. в их числе, естественно, не было»,

— приводит слова Памфиловой ЦИК в Telegram.

Памфилова не понимает, почему власти Петербурга не согласовали подобное решение с ЦИК. Губернатор города Александр Беглов отмечал, что считает работу комиссии во главе Миненко профессиональной, чистой и открытой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главу горизбиркома Петербурга Беглов наградил орденом Почета. Поручение о награде было поручено лично президентом России Владимиром Путиным «за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность».