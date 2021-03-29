В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве 23 -летней давности

В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве мужчина 1961 года рождения, уроженец Бокситогорского района. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

По версии следствия, в сентябре 1997 года в помещении железнодорожного вокзала ст. Ефимовский Бокситогорского района, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал ругаться нецензурными словами. Тот в ответ избил мужчину. Все происходило на глазах сына потерпевшего. После чего совместно с другими лицами потерпевшего поместили в багаж машины и вывезли его на 2 км. автодороги Сухая Нива – Михалево Бокситогорского района Ленобласти, где подозреваемый нанес потерпевшему множество ударов ножом в области расположения жизненно важных органов. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи и криминалисты Ленобласти установили троих подозреваемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности в деле 18-летней давности.