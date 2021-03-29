Эксперты прокомментировали решение Смольного взять под контроль нарушителей правил парковки

Смольный начнет выписывать протоколы и эвакуировать за неправильную парковку через три месяца. Фото: pixabay.com

Смольный начнет выписывать протоколы и эвакуировать за неправильную парковку через три месяца. Фото: pixabay.com

Эксперты оценили решение Смольного взять под контроль нарушителей правил парковки в Петербурге.

Доцент кафедры гражданского и трудового права СЗИУ РАНХиГС, кандидат юридических наук Надежда Бутакова считает, что в этом нет никакой логики.

Эксперт напомнила, что на сегодняшний день за нарушение ПДД или неправильную стоянку предусмотрен административный штраф, а субъектом его вынесения является Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД).

«В связи с этим неясно, на каком основании подписан документ. Выписывать штраф должны уполномоченные лица, в качестве которых могут выступать представители муниципалитетов, однако эвакуировать транспортные средства вправе только правоохранители. Вряд ли городской комитет по транспорту, на базе которого с этой целью организуют специальное подразделение, сможет привлечь дорожных инспекторов к работе в ведомстве», — говорит Бутакова.

Другого мнения придерживается старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Анастасия Козлова. По ее словам, подписание соглашения – это большой шаг вперед. С принятием решения у системы появился «хозяин». Она отметила, что теперь следует ожидать, что паркоматы заработают, контроль ужесточиться и город наконец начнет получит деньги. Однако важно понимать, куда власти направят собранные средства.

С 29 июня текущего года Смольному от полиции передаются полномочия по администрированию штрафов за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, а также по их эвакуации. Ответственным станет Комитет по транспорту. Речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП Р — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.

Соответствующее соглашение подписано между Министерством внутренних дел РФ и правительством Петербурга. Считается, что это поможет упорядочить хаотичную парковку, снизить уровень ДТП, а также помочь коммунальным службам беспрепятственно осуществлять механизированную уборку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что размер платы за пользование платными парковками, установленный распоряжением Комитета по тарифам Петербурга в 2021 году остается неизменным. Таким образом, стоимость парковки за час составит 122 рубля 98 копеек для автомобиля и 36 рублей 89 копеек для мотоцикла.