В Смольном установили максимальный размер платы за парковку в 2021 году

В Смольном установили максимальный размер платы за парковку в 2021 году
Тариф останется прежним Фото: pixabay.com

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города о максимальном размере платы за пользование Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города о максимальном размере платы за пользование парковочными местами. местами.

Как сообщают в Смольном, размер платы за пользование платными парковками, установленный распоряжением Комитета по тарифам Петербурга в 2021 году остается неизменным.

Таким образом, стоимость парковки за час составит 122 рубля 98 копеек для автомобиля и 36 рублей 89 копеек для мотоцикла.

Напомним, максимальный размер платы за пользование платной парковкой на очередной год ежегодно устанавливается Правительством Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как на улице Рубинштейна появляется платная парковка.

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