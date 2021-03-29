Суд обязал комздрав Петербурга обеспечить лекарством ребенка с редким заболеванием

Суд обязал Комитет по здравоохранению Петербурга организовать обеспечение несовершеннолетнего лекарственным препаратом.

В понедельник, 29 марта, Куйбышевский районный суд рассмотрел исковое заявление в защиту двухлетнего ребенка.

У мальчика-инвалида выявлено редкое (орфанное) заболевание нейробластома. Ему необходимо незарегистрированное на территории России лекарство «динутуксимаб бета» на курс терапии в объеме 12 флаконов в дозировке 4.5 мг/мл, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Однако Комитет отказал в закупке лекарства, поскольку в соответствии с инструкцией по применению данный препарат вводится в виде внутривенной инфузии в условиях стационара и не применяется амбулаторно.

Суд обязала комитет организовать обеспечение ребенка препаратом в указанном объеме. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что женщина обратилась с иском в суд еще в августе 2020 года. Она требовала обязать комитет обеспечить ребенка лекарством Zolgensma, одна инъекция которого стоила более $1 млн. Для лечения нужна была всего одна инъекция.