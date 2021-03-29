Суд отказал петербурженке, которая пыталась добиться от властей лекарства за $2 млн для ребенка

Куйбышевский районный суд вынес решение по иску петербурженки к городскому комитету по здравоохранению об обязании организовать обеспечение зарубежным лекарством ее ребенку.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина обратилась с иском в суд еще в августе 2020 года. Она требовала обязать комитет обеспечить ребенка лекарством Zolgensma, одна инъекция которого стоила более $1 млн. Для лечения нужна была всего одна инъекция.
После получения отказа в декабре петербурженка снова обратилась в суд с копиями документов из клиник Германии и США, с указанием предварительной стоимости лечения не менее $2 млн. При этом все копии не были заверены нотариально, из-за чего суд оставил исковое заявление без движения.
Петербурженка продолжала настаивать на удовлетворении иска, однако суд вновь отказал.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что владелец локомотива выплатил 80 тысяч рублей за сбитого лося.