Суд отказал петербурженке, которая пыталась добиться от властей лекарства за $2 млн для ребенка

Суд отказал петербурженке, которая пыталась добиться от властей лекарства за $2 млн для ребенка
Суд в удовлетворении требований отказал. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Куйбышевский районный суд вынес решение по иску петербурженки к городскому комитету по здравоохранению об обязании организовать обеспечение зарубежным лекарством ее ребенку.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина обратилась с иском в суд еще в августе 2020 года. Она требовала обязать комитет обеспечить ребенка лекарством Zolgensma, одна инъекция которого стоила более $1 млн. Для лечения нужна была всего одна инъекция.

После получения отказа в декабре петербурженка снова обратилась в суд с копиями документов из клиник Германии и США, с указанием предварительной стоимости лечения не менее $2 млн. При этом все копии не были заверены нотариально, из-за чего суд оставил исковое заявление без движения.

Петербурженка продолжала настаивать на удовлетворении иска, однако суд вновь отказал.

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