Женщина, сбившая двух пешеходов в Тосно, отправлена под домашний арест

Женщина, сбившая двух пешеходов в Тосно, отправлена под домашний арест
Подозреваемую отправили под домашний арест. Фото: pixabay

Суд в Петербурге отправил под домашний арест автоледи, сбившую двух девочек-подростков в Тосно.

Напомним, ДТП произошло вечером 27 марта в городе Тосно. Как полагает следствие, автоледи не пропустила переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу несовершеннолетних девочек 2005 и 2004 года рождения.

В результате наезда старшая из девочек получила серьезные травмы. В машине скорой помощи пострадавшая скончалась. Вторую девочку увезли в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти произошло ДТП, в результате которого скончался ребенок. В отношении автоледи возбудили уголовное дело.

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