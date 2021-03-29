Рынок видеоигр в России вырос на 35% из-за пандемии

Благодаря пандемии коронавируса объем российского рынка видеоигр на 35%.

Согласно исследованию MY.GAMES, разработчики игр за год заработали 163,4 миллиардов рублей.

Чаще всего российские игроки пользуются персональными компьютерами – это 50% всего рынка видеоигр. В 2021 году популярность нарастили мобильные игры. Консольные игры остались менее популярными, сообщает РБК.

Среди самых популярных жанров названы экшен-игры, шутеры, головоломки, ролевые игры и симуляторы, особенно фермы. Менее популярными оказались стратегии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стали известны самые продаваемые видеоигры на российском рынке игр. Нашумевшая консольная игра The Last of Us Part II попала в тройку самых продаваемых игр в России за этот период. По этому показателю творение Naughty Dog уступил только FIFA 20.