Рынок видеоигр в России вырос на 35% из-за пандемии

Благодаря пандемии коронавируса объем российского рынка видеоигр на 35%.
Согласно исследованию MY.GAMES, разработчики игр за год заработали 163,4 миллиардов рублей.
Чаще всего российские игроки пользуются персональными компьютерами – это 50% всего рынка видеоигр. В 2021 году популярность нарастили мобильные игры. Консольные игры остались менее популярными, сообщает РБК.
Среди самых популярных жанров названы экшен-игры, шутеры, головоломки, ролевые игры и симуляторы, особенно фермы. Менее популярными оказались стратегии.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стали известны самые продаваемые видеоигры на российском рынке игр. Нашумевшая консольная игра The Last of Us Part II попала в тройку самых продаваемых игр в России за этот период. По этому показателю творение Naughty Dog уступил только FIFA 20.