Асмус впечатлила фанатов сальто в коротком топе

Асмус впечатлила фанатов сальто в коротком топе
Кристина Асмус опубликовала новый пост Фото: скриншот Instagram

Актриса Кристина Асмус похвасталась отличной спортивной формой. Она показала сложный акробатический трюк.

Звезда «Интернов» и «Текста» поделилась роликом, снятым во время ее похода в спортзал. 32-летняя Асмус с легкостью исполнила тройной переворот с финальным сальто в конце. На тренировку она надела короткий топ и яркие штаны.

«Мама еще в форме», — написала актриса.

Асмус выполнила акробатический трюк в коротком топе и ярких штанах. Фото: скриншот Instagram

Поклонников умения 32-летней Асмус по-настоящему впечатлили. Все дело в том, что актриса — кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус разделась перед камерой, продемонстрировав всем белые короткие панталоны.

акробат инстаграм кристина асмус


 

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Асмус впечатлила фанатов сальто в коротком топе
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