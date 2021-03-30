Асмус впечатлила фанатов сальто в коротком топе

Актриса Кристина Асмус похвасталась отличной спортивной формой. Она показала сложный акробатический трюк.

Звезда «Интернов» и «Текста» поделилась роликом, снятым во время ее похода в спортзал. 32-летняя Асмус с легкостью исполнила тройной переворот с финальным сальто в конце. На тренировку она надела короткий топ и яркие штаны.

«Мама еще в форме», — написала актриса.

Поклонников умения 32-летней Асмус по-настоящему впечатлили. Все дело в том, что актриса — кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус разделась перед камерой, продемонстрировав всем белые короткие панталоны.